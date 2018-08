Anziana accende dei ceri votivi e usa l'alcol: ustionata dalla fiammata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN VITO DI LEGUZZANO - Un’anziana di 82 anni residente in paese da ieri sera è ricoverata in gravi condizioni alBorgo Trento di Verona, con il 35% del corpo piagato da una. Le cause dell'incidente domestico sono da verificare: dai primi riscontri attorno alle 16 la donna ha acceso in casa deidavanti a un’immagine sacra, avrebbe utilizzato dell’per facilitare l’operazione. Per una quantità eccessiva del liquido o per distrazione da un cero si è sviluppata unache ha investito la donna al volto e al torace. Le urla di dolore hanno richiamato l’attenzione di un familiare in casa che ha chiamato il 118. I sanitari del Suem hanno ricoverato la donna all’ospedale Altovicentino con i sanitari aal Centro grandi ustionati di Verona per ustioni di terzo grado sul 35% del corpo: al volto, alle braccia e al busto.