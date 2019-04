Entra a scuola con bici vecchie e le "scambia" con le nuove: preso

di Vittorino Bernardi

PIOVENE ROCCHETTE - Al termine di una complessa attività investigativa scaturita da denunce di furto i carabinieri della locale stazione hanno deferito in stato di libertà il bosniaco M.M., pregiudicato di 29 anni, per furto di due biciclette (valore 800 euro) dalle rastrelliere di due scuole dell’obbligo. Sul soggetto sono in corso ulteriori accertamenti: per il modo d’agire potrebbe essere un ladro seriale di bicilette. Il bosniaco è stato denunciato per furti commessi il 28 febbraio all’interno dell’Istituto comprensivo statale Cipani di Santorso e il 22 marzo al Fogazzaro di Piovene. In entrambi in casi il 29enne è entrato nelle scuole con una bicicletta di scarso valore per abbandonarla e appropriarsi di una di valore. L’attività di indagine per risalire al colpevole è stata ostica, in entrambi i casi i carabinieri hanno dovuto analizzare tutte le telecamere (pubbliche e private) attive lungo il tragitto percorso sui pedali dal ladro, passato per Zané e Thiene per arrivare a Sarcedo. Individuato, i militari del capitano Jacopo Mattone hanno proceduto a una perquisizione domiciliare, dove hanno trovato gli abiti da lui indossati nei due furti.