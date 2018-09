Casa distrutta dalle fiamme: paura in via Meucci

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRENDOLA - Paura ieri sera lungo via Meucci per un incendio divampato all’interno di un’che ha sviluppato unavisibile a grande distanza. L’allarme al 115 è stato lanciato da un vicino poco dopo le 19.I pompieri intervenuti da Lonigo e Vicenza coni hanno spento le fiamme che hanno bruciato del materiale depositato all’interno. Non risultano feriti. Le operazioni di soccorso con la messa in sicurezza dell’abitazione si sono concluse dopo le 22. Ledell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri intervenuti sul posto per valutare se aprire un’indagine: non è esclusa l’ipotesi del dolo