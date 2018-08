Abbandonano dei rifiuti e poi li ritirano: denunciati per furto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ISOLA VICENTINA - Chi abbandona dei rifiuti all’esterno delle isole ecologiche o degli ecocentri viene sanzionato pesantemente se rintracciato (), se poi lo stesso preso dai rimorsi o dalla paura della multa torna a riprenderli vieneÈ il caso della persona che il 15 agosto ha abbandonato una voluminosa quantità difuori dal nuovo ecocentro di via Piave, scatenando le ire del popolo di Facebook con un. «Volevo dire al furbone che ha fatto questo al conferimento h24 che questa non è una discarica a cielo aperto. E che sugli scatoloni c'è nome, cognome e indirizzo. Spero che chi di dovere provveda». Una volta letto il post l’autore dell’abbandono è tornato all’ecocentro in compagnia di una persona e assieme hanno, commettendo il reato di furto, ripreso dalla videosorveglianza dell’impianto. Una volta abbandonati i cartoni erano diventati di proprietà comunale. Le due persone che hanno ritirato i cartoni oltre a pagare laper l’abbandono saranno pure denunciate per furto dal Comune e della polizia locale dell’Unione dei Comuni.