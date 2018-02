Addio Erika, stroncata a 46 anni l'infermiera "guerriera" e angelo dei bambini

di Vittorino Bernardi

DUEVILLE – La comunità cittadina piange”, così era amichevolmente chiamata, scomparsa ieri a 46 anni all’ospedale San Bortolo di Vicenza, colpita da un paio di mesi da una malattia che non perdona. È morta nell’ospedale dove lavorava come infermiera nel: per anni è stata nel suo impegno un “angelo dei bambini”. Appassionata di animali e volontaria nel canile di Vicenza era istruttrice cinofila e operatrice di pet-therapy e nel 2006 è stata co-fondatrice dell’associazione Angeldog. Sempre con il sorriso sulle labbra e con lacon le persone che incontrava Erika Brazzale,, era conosciuta e apprezzata non solo a Dueville e da alcune ore i social la ricordano con. La donna ha lasciato un figlio di 13 anni, Lorenzo. Le esequie funebri saranno celebrate martedì alle 14.30 nel duomo di Dueville.