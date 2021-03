Estate 2021, dalla Grecia alle Seychelles: i luoghi dove andare in vacanza con tampone o vaccino

Estate 2021 nell'era del Covid, i luoghi dove si può andare in vacanza e le regole, tra vaccino, tampone e passaporto, per poter viaggiare in sicurezza. Sarà certamente un’estate complicata, eppure ci sono alcuni Paesi che consentiranno l’ingresso ai turisti. Il ministero dell'Interno ha infatti risposto positivamente a un interpello rivolto da Astoi Confindustria Viaggi, l'Associazione che rappresenta oltre il 90% del mercato del Tour Operating in Italia, circa la possibilità di consentire, nelle zone ad oggi soggette a restrizioni, lo spostamento di viaggiatori che intendano recarsi in un Paese estero aperto e «fruibile» per turismo.

L’elenco C

Come è noto, il ministero dell'Interno ha chiarito che al momento è consentito viaggiare per motivi di turismo verso i Paesi inclusi nell'elenco C del Dpcm del 2 marzo 2021. I Paesi inclusi nell'ormai noto "elenco C" del Dpcm sono Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Reunion, Mayotte ed esclusi altri territori fuori dal continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira l), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi i territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco. I viaggi per turismo verso l’estero sono sempre oggi possibili anche dalla zona rossa e arancione. Il via libera del Ministero per gli spostamenti verso gli aeroporti e i porti per motivi di turismo è valido anche per le zone soggette a limitazioni "rosse e arancioni".

Grecia

Le persone vaccinate contro il Covid-19, con gli anticorpi o in possesso di un test negativo potranno viaggiare in Grecia quest'estate: lo ha detto il ministro del turismo Harry Theocharis, secondo quanto riferisce il Guardian. La Grecia punta a dare il via alla sua vitale stagione estiva entro la metà di maggio, ha detto Theocharis parlando alla fiera Itb di Berlino dal Museo dell'Acropoli di Atene. Il turismo è una delle principali fonti di reddito per il Paese, capofila delle richieste per un certificato di vaccinazione a livello europeo per aiutare a sbloccare i viaggi. Il settore rappresenta circa un quinto dell'economia greca e impiega un lavoratore su cinque, ma lo scorso anno gli arrivi sono crollati a causa della pandemia.

Islanda

Nell'isola dell'Atlantico la pandemia è sotto controllo, e dall'inizio di marzo 2021 non si registrano decessi né contagi. Ora cominciano a riaprire gli alberghi, i ristoranti, e inaugurano nuove attività rimaste in sospeso, come la Sky Lagoon, in una laguna geotermica, vicina a Reykjavik. L'ingresso è permesso ai turisti già vaccinati (con Pfizer; AstraZeneca e Moderna), con documentazione certificata da ente autorizzato, o che hanno contratto e superato il Covid 19.

Seychelles

Dal 25 marzo, le Seychelles riapriranno le frontiere ai turisti da tutto il mondo, anche se non avranno fatto il vaccino anti-Covid, tranne che dal Sudafrica, fino a nuovo avviso. Si tratta di un cambiamento significativo rispetto a gennaio, quando le autorità delle Seychelles avevano annunciato di essere pronte ad accogliere i viaggiatori vaccinati. I visitatori saranno ora tenuti a presentare solo un test Covid negativo effettuato 72 ore prima della partenza, ha detto il ministro degli esteri e del turismo, Sylvestre Radegonde, citato da Bbc News online. I turisti saranno comunque tenuti a rispettare altre misure di salute pubblica, tra cui indossare maschere e mantenere il distanziamento sociale.

Thailandia

La Thailandia ha riaperto al turismo ma, vista la scarsità dei visitatori, ridotti da 40.000-50.000 al giorno a poche centinaia, ha lanciato una nuova potenziale attrattiva: la possibilità di trascorrere la quarantena obbligatoria di due settimane a bordo di uno yacht. Il governo, che ha appena annunciato l'iniziativa, spera di poterne ricavare 1,8 miliardi di baht (48 milioni di euro), riporta la Bbc, per ora solo sulla carta.