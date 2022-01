"Ci manca il mondo". Comincia così l'elenco dei 25 posti da vedere nel 2022 stilato da Bloomberg. Ci sono tantissimi luoghi famosi e altri meno conosciuti. Si va dalla "nostra" Costiera Amalfitana fino in Zambia, per un safari emozionante. E poi la crociera in Alaska (o nelle Galapagos) passando per mete più economiche ma altrettanto affascinanti, come la Romania o tour di formaggi in Olanda, a Gouda.