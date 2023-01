Alto Adige, si può dormire in un maso medioevale del XIV secolo con tutti i comfort: ecco dove

Il wellness Hotel Gassenhof, quattro stelle superior in Val Ridanna, regala un angolo dal sapore antico. La famiglia Volgger, infatti, ha deciso di ridare nuova vita – e un tocco di romanticismo – allo Chalet Gratznhäusl. La piccola costruzione è un maso di origini medioevali risalente al 1375 che, grazie a un attento intervento di ristrutturazione, oggi è il luogo perfetto per un soggiorno riservato fatto di comfort e relax. Dotato dei migliori servizi offerti dalla struttura principale, lo Chalet Gratznhäusl è un piccolo paradiso in cui la cura dei materiali e dei dettagli la fa da padrona tra le sue antiche mura. Quiete, silenzio e immersione nella natura sono assicurati dalle enormi vetrate che incorniciano i panorami dell’Alto Adige. L’antico maso si trova a pochi passi dall’hotel e offre quattro spaziose suite arredate privilegiando materiali di origine naturale come legno, pietra e vetro che si combinano creando un’atmosfera calda e accogliente. Credits Ufficio Stampa