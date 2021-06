"Crudelia" in testa agli incassi, Il film Disney con Emma Stone supera i 500 mila

Al quinto weekend della riapertura delle sale, "Crudelia" interpretata da Emma Stone, domina la classifica del box office italiano dopo il successo ottenuto anche oltreoceano. Con un cast d'eccezione, tra cui Emma Thompson e Joel Fry, il film Disney del regista Craig Gillespie ha incassato 450 mila euro nel week end (512 mila in 5 giorni di programmazione) e vanta una media di 768 euro su 587 sale. Con un impressionante +443% balza dal settimo al secondo posto The Father - Nulla è come sembra con la straordinaria interpretazione valsa a Anthony Hopkins anche l'Oscar: incassa 226 mila euro per un complessivo di 285 mila con la media più alta della top ten (780 euro su 290 schermi).

Scivola dalla vetta al terzo gradino del podio Il cattivo poeta. Il film con Sergio Castellitto nei panni di Gabriele D'Annunzio ha guadagnato 121 mila euro (-40% sulla scorsa settimana) con un risultato complessivo di 400 mila euro e una media 394 euro su 308 sale. Ancora in crescita i numeri complessivi: nel week end il box office ha raggiunto 1 milione 235 mila euro per 184 mila presenze in salita del 29% sul week end scorso.