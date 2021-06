Cinema, "Un posto tranquillo 2" resuscita il box office Usa

'Un posto tranquillo 2', il sequel del thriller post-apocalittico diretto da John Krasinski, ha resucitato il box office americano raccogliendo ben 48 milioni di dollari tra venerdì e domenica e registrando il più grande incasso di un weekend dell'era della pandemia. Un importante segno di ripresa. Si prevede che il film della Paramount Pictures, attualmente in programmazione in 3.726 sale, genererà ben 58 milioni di dollari fino al Memorial Day, a conclusione della giornata di oggi. Cifre non lontane da quanto il film avrebbe dovuto realizzare prima della pandemia (il sequel era originariamente previsto per l'uscita nel marzo del 2020).

APPROFONDIMENTI LA RIVELAZIONE Dario Argento: «A giugno sarò sul set per un nuovo... LA SERIE Peaky Blinders, terminate le riprese. ​L'annuncio del regista:... CINEMA Spider-Man 3, Emma Stone gela i fan: «Non sarò nel...

Dario Argento: «A giugno sarò sul set per un nuovo thriller»

L'originale 'Un posto tranquillò aveva incassato nel weekend d'apertura 50 milioni nel 2018, un risultato molto importante. Ma mentre il primo film era costato solo 17 milioni di dollari, il secondo ne è costati 61. Secondo le stime, se tutti i cinema Usa fossero stati aperti (per ora le riaperture sono circa il 75%), l'incasso avrebbe già raggiunto 60 milioni. Il film con Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe si sposterà su Paramount Plus, il servizio di streaming, tra 45 giorni. L'altra grande uscita di questo fine settimana, il live-action della Disney 'Crudelià con Emma Stone, ha raccolto numeri promettenti per un film che è disponibile anche per il noleggio nelle case. (su Disney Plus per 30 dollari). La stima dell'incasso del weekend lungo (lunedì compreso) è di 26,5 milioni di dollari.