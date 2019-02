Samsung lancia Galaxy S10 ma l'attesa è per il pieghevole

di Andrea Andrei

LONDRA - L'evento cheha organizzato per oggi al Tobacco Dock di Londra, e che è in contemporanea con Seul e San Francisco, potrebbe essere ben più della solita presentazione a cui negli anni ci siamo abituati. Perché, se è chiaro che verrà svelato il nuovo top di gamma della casa coreana, Galaxy S10, la speranza palpabile fra i tanti giornalisti accorsi da tutta Europa è che sul palco venga presentato una nuova tipologia di dispositivo, quello smartphone pieghevole di cui tanto si era fantasticato e che Samsung ha infine ammesso di aver inserito fra i suoi progetti. Se l'azienda coreana abbia deciso di giocare questa carta quest'oggi, con il Mobile World Congress di Barcellona alle porte (la più grande fiera dei dispositivi mobili inizierà nel fine settimana), non è ancora dato sapere, ma di certo si tratterebbe di un annuncio importante, che potrebbe portare nuova linfa aa un settore che i dati dicono ormai saturo a causa di un'innovazione continua e velocissima, che va poco di pari passo con le disponibilità degli utenti.Nel frattempo, in Rete sono trapelate diverse informazioni sul nuovo Galaxy S10, esponente di spicco di una delle due serie top di gamma di Samsung (l'altra, il Note, ne è la versione perfezionata e dedicata alla produttività), nonché edizione del decimo anniversario dei popolari smartphone coreani. Si parla di un display curvo e borderless, che dovrebbe prevedere solo un "buco" per la fotocamera anteriore, oltre a vari migliorie per le fotocamere, che dovrebbero essere tre posteriori e due anteriori.