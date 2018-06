Ruspadana. Sono assolutamente convinto che sia stato un tentativo di fare satira ma ragazzi, santo cielo, un po’ di cervello e buonsenso.

Sono altresì certo che #Apple rimuoverà subito. pic.twitter.com/NklTkE7S2M — Giovanni Longo (@giolongoo) 29 giugno 2018

Sapete se è possibile segnalare delle App? Perché ho appena visto questa e voglio scagliare l’iPhone il più lontano possibile. ⁦@AppStore⁩ ⁦@Apple⁩ ⁦@AppleSupport⁩ #noracistapp https://t.co/R97p8CjuE3 — Federico (@fedpep) 29 giugno 2018

Gli autori di "Ruspadana" si chiamano Matteo Barni, Giampiero Salemme e Marco Romano. Ricordiamoceli. Copia permanente su https://t.co/IRVy0ewNPi : https://t.co/ETjD8LSR93 pic.twitter.com/RaFW1UFE5i — Paolo Attivissimo (@disinformatico) 29 giugno 2018

L'immigrazione e i problemi che ne derivano è un tema molto caldo, tanto che è stata ideata anche un. Si chiama, si trova sull'e consiste nel "ripulire" la Pianura Padana dagliclandestini per potersi poi godere lo spettacolo delle Alpi.I siti specializzati hanno riportato anche la recensione dell'applicazione, ma ovviamente è al centro di numerose polemiche. Nel gioco si devono schiacciare gli immigrati, tutti di colore, con una ruspa, quanti più se ne schiacciano tanti più punti vengono fatti. Probabilmente il fine dell'app è satirico, ma moltissimi hanno trovato questo tipo di ironia piuttosto discutibile.Pare che ci siano state già molte segnalazioni, diversi utenti si sono lamentati dicendo che l'app è a chiaro sfondo razzista e ne hanno chiesto la rimozione. Probabilmente potrebbe essere cancellata tra qualche ora, o giorno, quello che più stupisce è che gli ideatori provengano Apple Developer Academy, l'accademia per sviluppatori dell'azienda nota da sempre per la policy antirazziale.