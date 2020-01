Dvb t2. Nuovo digitale terrestre, ecco come verificare se la vostra tv è compatibile: i due canali test

Nuovo digitale terrestre: come verificare se la tv è compatibile con il dvb t2.

La nuova tecnologia di trasmissione del segnale in digitale terrestre, chiamata Dvb-T2, è già realtà. Per capire se il vostro televisore è compatibile - oppure va cambiato - è attivo un canale test che permette di verificarlo in maniera semplice è intuitiva. Tutto ciò che bisogna fare è digitare il numero 200 sul telecomando: se verrà visualizzata la schermata con la scritta "Test HEVC Main10", ovvero lo standard di trasmissione che diventerà obbligatorio dal giugno del 2022, significa che il televisore (o il decoder collegato) supporta la nuova tecnologia.

Se non visualizzate la schermata niente panico: è possibile che bisogni semplicemente risintonizzare i canali, oppure che il numero 200 sia occupato già da un altro canale. Il canale test 200 è stato lanciato da Mediaset, mentre quello Rai sarà attivo dal 17 gennaio sul numero 100.

