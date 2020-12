Whatsapp si rinnova: ogni chat avrà uno sfondo personalizzato

A pochi giorni dal Natale arriva l'aggiornamento di Whatsapp. E non a caso, visto che proprio durante le festività il traffico dei "messaggini" aumenta a dismisura. E, per non confondersi tra parenti, ecco i nuovi sfondi personalizzati decisi dalla casa di Menlo Park. Con il nuovo aggiornamento, Whatsapp permetterà agli utenti personalizzare, appunto, e impostare sfondi "ad hoc" per le diverse chat, in maniera tale da non confondere le varie conversazioni all'interno dell'applicazione usata da oltre 2 miliardi di persone.

Whatsapp meno "rigido" e anche meno noioso. Da più parti era arrivata l'indicazione di dare una rinfrescata al sistema messaggistico digitale che, da tempo, ha ereditato la maglia degli sms.

Sfondi personalizzati, caricabili dall'utente (la foto di famiglia, il cane-gatto, il fidanzato o la fidanzata per intenderci) e quelle fornite da Whatsapp. "Rendi le tue chat personali e distinguibili utilizzando uno sfondo personalizzato per le tue conversazioni più importanti e le persone preferite, e non dovrai mai più preoccuparti di inviare il messaggio sbagliato nella chat sbagliata" annunciano fieri dagli States.

Oltre a questo, i tecnici di Menlo Park hanno reso più intuitivo e facile l'inserimento di emoji e/o adesivi, sia attraverso la scrittura che con lo sfoglio delle categorie. Buon divertimento!

