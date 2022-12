Tecnologia Solidale, 11. edizione per lanciarsi nel futuro

Oggi è andata in scena l'undicesima edizione di Tecnologia Solidale, alle 16 alla Sala del Cenacolo della Camera dei deputati, primo evento pubblico della neonata Fondazione Pensiero Solido, fondata e diretta da Antonio Palmieri, già deputato di lungo corso, esperto di comunicazione e di digitale: “La nostra missione - spiega - è aumentare la consapevolezza, specie della classe dirigente, vincere la paura del cambiamento e mobilitare le molte energie positive presenti nella società. A questo scopo noi approfondiamo tutte le modalità di uso della tecnologia e della comunicazione che produco o impatto sociale, culturale e umano evitando nuove o antiche discriminazioni. Questa edizione di Tecnologia Solidale ne è un esempio".

La presentazione del libro "Tecnologia solidale. Donne e uomini che cambiano in meglio il presente", racconta la concretezza di chi sceglie di mettersi in gioco usando la tecnologia a beneficio di tutti. Infine l’esperienza di tre grandi imprese che insegnano ai carcerati i lavori del digitale e che in questo modo hanno fornito una seconda possibilità a centinaia di persone, con evidente beneficio per loro e per tutta la società.

I tre panel di Tecnologia solidale 2022 sono stati coordinati da Luigi Contu, direttore Ansa; Giorgio Rutelli, direttore Formiche.net; Giovanni Iozzia, direttore economyup.it.