“Incarta il presente, regala un futuro", il Natale solidale con i volontari di Oxfam. Ecco dove trovarli in Veneto

Per intervenire nelle più gravi emergenze del nostro tempo, fino al 24 dicembre sarà possibile farsi impacchettare i regali di Natale in oltre 10 punti vendita di tutto il Veneto in cambio di una donazione, sostenendo la risposta di Oxfam per combattere le disuguaglianze e la mancanza di acqua pulita, cibo e beni di prima necessità in Paesi poverissimi e sostenere progetti per un’educazione inclusiva ai ragazzi che nelle “periferie” delle nostre città rischiano di lasciare la scuola per sempre

Torna dunque anche quest’anno il Natale solidale di Oxfam Italia con l’iniziativa Incarta il presente, regala un futuro. Per tutto il periodo natalizio centinaia di volontari di Oxfam saranno presenti nei punti vendita Coin, Mondadori, Euronics e Libraccio – di Padova, Rovigo, Vicenza, Verona, Treviso e Venezia - per impacchettare i regali dei clienti in cambio di una piccola offerta.

«Sono tante le emergenze umanitarie, spesso dimenticate, che rischiano senza interventi immediati di trasformarsi in vere e proprie catastrofi - scrive Oxfam - Come in Yemen, dove la popolazione, a quasi 8 anni dall’inizio del conflitto, deve fare i conti con l’aumento dei prezzi dei beni alimentari, accelerato dagli effetti della crisi ucraina, con almeno metà della popolazione che soffre di insicurezza alimentare, 2 milioni di bambini colpiti da malnutrizione acuta e oltre 6 milioni di persone sull’orlo della carestia. Un gesto concreto contro l’abbandono scolastico e la povertà educativa, aiutando l’inserimento dei bambini ucraini»

Dove trovare i volontari di Oxfam:



a Venezia, presso i punti vendita: Coin di Piazza XXVII Ottobre – presso il centro commerciale Le Barche a Mestre; Mondadori in Via Prati Guori – presso il centro commerciale Adriatico a Portogruaro e via P. Arduino – presso il centro commerciale Nave de Vero a Marghera.a Padova, presso i punti vendita: Euronics in via San Marco; Libraccio in via Altinate; Mondadori in Piazza Garibaldi e piazza Insurrezione; Coin in via Altinate.a Verona, presso i punti vendita: Mondadori in via del Commercio – presso il centro commerciale Corti Venete a San Martino Buon Albergo; Coin in via Cappello.a Rovigo, presso il punto vendita Libraccio in Corso del Popolo.a Vicenza, presso i punti vendita: Libraccio in Corso Palladio; Coin in piazza Castello.a Treviso, presso il punto vendita Coin in Corso del Popolo.