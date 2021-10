Steve Jobs, 10 anni fa l'addio al genio che fondò Apple

Dieci anni fa si spegneva Steve Jobs: il co-fondatore di Apple ci lasciava a causa di un tumore al pancreas. Con il suo genio ha portato avanti un marchio che ha rivoluzionato il mondo dei computer e della telefonia. Da un piccolo garage in California, fino alla Silicon Valley: Jobs negli anni è diventato un'icona. Simbolo di innovazione e creatività, verrà ricordato anche per il suo "stile" unico: a una cravatta preferiva sempre un maglioncino nero e un paio di jeans. Un uomo carismatico e brillante che ha lasciato il segno: indimenticabile il suo discorso del 2005 ai neolaureati di Stanford. "Il vostro tempo è limitato, per cui non lo sprecate vivendo la vita di qualcun altro. Siate affamati. Siate folli".