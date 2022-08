Samantha Cristoforetti e il nuovo taglio di capelli alla Gennadij: il coiffeur sulla stazione spaziale internazionale Video

Samantha Cristoforetti: dal parrucchiere improvvisato Terry Virts, astronauta della Nasa, allo stile certo più essenziale di Gennadij Padalka, il cosmonauta dei cosmonauti, ovvero l'essere umano che ha trascorso più tempo nello spazio. Per 803 giorni, mentre si trovata in orbita sulla Mir o sulla Stazione spaziale internazionale, non si è mai tagliato i capelli, così come ha deciso di fare l'astronauta italiana dell'Esa che si trova in orbita dal 27 aprile per la missione Minerva. Appunto, ormai da 4 mesi lassù dove non è ancora stata costruita una doccia e dove l'acqua non si sciala anche perché viene prodotta in gran parte riciclando l'urina dell'equipaggio.

Come mostrato dalla comandante Cristoforetti su Twitter (si avvicina il milione di follower) e su TikTok (vari video da oltre 1 milione di visualizzazioni), durante la sue seconda missione ha deciso di non affidarsi alle forbici e all'aspiravolvere dei colleghi come avvenne 7 anni fa. Che finimondo per un capello? Beh, all'epoca il taglio corto fluttuante dell'astronauta venne effettivamente chiesto a molti parrucchieri perché l'italiana divenne presto fonte di ispirazione anche per questi motivi. E come risolvere la decisiva questione della microgravità che sulla Terra è gravità e basta? I parrucchieri si ingegnarono adoperando il gel per ottenere l'effetto "ondeggiante senza peso", ma insomma.

E di recente sempre la Cristoforetti ha ricordato di avere preso in castagna nel 2014 (ma all'epoca non si seppe) l'attrice premio Oscar Sandra Bullock e il regista premio Oscar Alfonso Cuarón che nel film Gravity proprio non riuscirono, nonostante l'uso di strabilianti effetti speciali, a riprodurre il fluttuare dei capelli rendendo così poco credibili le scene dentro la stazione spaziale.

Ecco allora il tutorial di come affrontare mesi e mesi senza potersi fare una doccia e uno shampoo e con ben poco tempo libero perché ci sono oltre 200 esperimenti scientifici da portare avanti. I capelli crescono e intanto li si tiene puliti con una lozione. L'effetto finale dona, anche se fluttua tra il punk e il colbacco delle Guardie della Regina, ma solo se si resta in orbita.

Paolo Ricci Bitti