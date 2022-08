iPhone, iPad e Mac «a forte rischio hacker». Apple: ecco quali dispositivi devono installare subito l'aggiornamento

Centinaia di migliaia di iPhone, iPad e Mac a rischio hacker. L'allarme arriva direttamente dalla casa madre, Apple, che ha consigliato di installare il più in fretta possibile un nuovo aggiornamento di sicurezza (già disponibile) dopo aver scoperto una falla nel sistema stesso. La preoccupazione non è poca, visto che il problema sembra essere piuttosto serio visto che potrebbe consentire a un «malintenzionato di prendere il controllo completo dei dispositivi stessi».

APPROFONDIMENTI ECONOMIA Apple, quando il lancio del nuovo iPhone? La data TECNOLOGIA IPhone 14 arriva il 7 settembre: prezzo e novità del nuovo... TECNOLOGIA Cellulari, via libera della direttiva Ue sul caricabatterie unico:... LA SVOLTA Caricabatteria universale: sarà l'Usb-C, raggiunto accordo... L'EVENTO Apple, dal chip M2 al MacBook Air, tutte le novità del WWDC... LA DECISIONE Apple dice addio a iPod: stop alla produzione, verranno venduti solo... TECNOLOGIA Apple iPhone SE, iPad Air 5 e Mac Studio: le immagini

Secondo l'avviso di sicurezza pubblicato sul sito di Apple, sono interessati:

- gli iPhone 6s e successivi;

- tutti gli iPad Pro, nonché gli iPad di quinta generazione e successivi;

- i Mac con macOS Monterey.

Come fare per risolvere

Il problema, secondo Apple, nasce perché esiste la possibilità che un'applicazione possa utilizzare un codice arbitrario con accesso indebito al dispositivo. Tradotto: un hacker potrebbe prendere il controllo ed eseguire azioni senza autorizzazione. «Questa possibilità potrebbe essere già stata sfruttata dagli hacker» spiega Apple. Come risolvere? Apple esorta tutti gli utenti a installare gli aggiornamenti:

- iOS 15.6.1 per iPhone;

- iPadOS 15.6.1 per iPad;

- macOS Monterey 12.5.1 per i computer Mac.

Apple ha spiegato che uno dei punti di debolezza riguarda il kernel, cioè lo strato più profondo del sistema operativo che tutti i dispositivi hanno in comune. L'altro invece riguarda WebKit, il «motore» alla base della tecnologia del browser Safari. Con il prossimo aggiornamento di iOS (iOS 16), Apple metterà a disposizione il «lockdown mode» che permette di "blindare" l'iPhone rinunciando però a una serie di funzionalità.