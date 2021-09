Aerospazio, le nuove frontiere dei trasporti al Mam di Grottaglie

Si chiama 'Mam'- Mediterranean aerospace matching - l'evento che dal 22 al 24 settembresi si terrà nell'aeroporto Arlotta di Grottaglie (Taranto). Si tratta di tre giorni di incontri 'b2b' e dimostrazioni di volo per discutere delle nuove frontiere dell'aerospazio e anche per fare incontrare le start-up di settore con i grandi investitori, al fine di produrre quella innovazione che nasce lontano ma è necessaria a migliorare la vita quotidiana dei cittadini.

L'iniziativa ha ottenuto la medaglia del Presidente della Repubblica che il governatore pugliese Michele Emiliano ha mostrato orgoglioso oggi, nella conferenza stampa di presentazione: «Mi alzo e la bacio», ha detto emozionato. È intervenuto, in collegamento, il presidente dell'Agenzia spaziale italiana (Asi), Giorgio Saccoccia. «Quella dei trasporti spaziali con strumenti flessibili ed economici - ha detto - è la grande sfida del futuro» e «apre anche le porte per nuovi collegamenti terrestri». Saccoccia ha sottolineato l'importanza delle «fabbriche spaziali» e del «progetto 'Space rider', motivo di orgoglio dell'Italia, che potrà avere una base a Grottaglie».

«Questa - ha concluso - è la settimana dello spazio e se ne parlerà anche al G20: lo spazio, infatti, è la nuova frontiera dello sviluppo economico e l'Italia gioca un ruolo significativo in questo, così come la Puglia». Boeing, Leonardo, Lockheed Martin e Avio Aero sono alcuni dei partecipanti al Mam. I droni e le innovazioni rappresentano il tema principale, in quanto simbolo di una nuova mobilità di persone e merci. Al Mam i droni saranno impegnati anche nel recupero di oggetti e, attraverso un sistema integrato con un elicottero, anche in una missione operativa per l'individuazione e il recupero di una persona dispersa e ferita. Per tante start-up il Mam sarà la possibilità di incontrare operatori internazionali attraverso la piattaforma

digitale Fiera Smart 365.