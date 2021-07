Turismo spaziale, controsorpasso fra miliardari: Richard Branson volerà l'11 luglio con la Virgin Galactic battendo Jeff Bezos di Blue Origin e Amazon. Presto toccherà agli italiani. Video

Turismo spaziale: sorpassi e contropassi sul calendario e nella Storia tra la Virgin Galactic del magnate esploratore Richard Branson e la Blue Origin del fondatore di Amazon Jeff Bezos. Nella notte la prima ha annunciato che porterà nello spazio il miliardario britannico l'11 luglio che così diventerà il primo turista della nuova era di un business che finora conta solo 7 clienti dal 2001 al 2009: da Dennis Tito a Guy Laliberté, sì, il fondatore del Cirque du Soleil che portò il nasino rosso da clown sulla stazione spaziale internazionale. Tutti e 7 assai facoltosi, va da sé, perché il biglietto costava almeno venti milioni di dollari.

La Virgin Galactic ha invece già venduto 700 biglietti da 250mila dollari per una "toccata e fuga", che vale comunque le ali da astronauta, a cui si lavora dal 2014 con il sistema aereo-madre e spazioplano: in attesa, fra celebrità quali Lady Gaga e Leo DiCaprio, anche tre italiani. Nel frattempo si è però fatta sotto la Blue Origin di Bezos che ha programmato il primo volo turistico con un più classico razzo lanciatore per il 20 luglio, 52° anniversario dello sbarco dell'uomo sulla Luna. A bordo lo stesso Bezos, il fratello Mark, l’aviatrice Wally Funk, 83 anni, una delle 13 donne del programma Mercury 13 della Nasa che poi non mandò mai in orbita quelle pioniere che avevano superato i test riservati agli astronauti, e infine un nababbo dal nome ancora tenuto segreto che ha pagato 28 milioni di dollari per 12 minuti di volo dal decollo all'atterraggio.

Il sorpasso di Bezos su Branson - ininfluente da punto di vista tecnico, determinante da quello dell'immagine nonché da quello dell'ego di questi tycoon - sembrava ineluttabile, ma con un colpo di reni la Virgin Galactic ha stretto i tempi e ha cerchiato l'11 luglio sul calendario a cui guarda anche l'Italia. Dopo questo volo inaugurale, ne è previsto un altro, e quindi, in ottobre, toccherà a uomini dell'Aeronautica Militare e del Cnr che hanno stretto un accordo con la Virgin Galactic con il coordinamento dell'Agenzia spaziale italiana per effettuare esperimenti scientofici in situazione di microgravità, ché dietro al turismo in questi voli suborbitali parabolici c'è molto altro, compresi i futuri e rapidissimi viaggi da un punto all'altro della Terra. L'apertura ufficiale del mercato del turismo spaziale è attesa anche a Grottaglie (Taranto), dove la compagnia di Branson prevede di aprire il secondo spazioporto dopo quello del New Mexico.

Ma Elen Musk, il terzo miliardario della nuova corsa allo spazio, che fa? Si fa superare così dai due rivali? In realtà con la sua Spacex punta molto più in alto della linea di Karman che fissa per convenzione l'inizio dello spazio a 100 chilometri di quota e che da Gagarin (1961) a oggi è stata superata solo da 571 persone fra astronauti, cosmonauti e taikonauti (i cinesi), compresi i primi 7 turisti: Musk punta alla Luna e a Marte per i suoi viaggiatori.

