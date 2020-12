Cashback, come registrarsi e ottenere il rimborso con l'app IO

Cashback di Natale, a partire dall'8 dicembre sarà attiva l'iniziativa governativa: da quel giorno e per tutto il mese, infatti, sarà possibile ottenere il 10% del rimborso - fino a 150 euro - effettuando almeno dieci acquisti con carte di credito o di debito, Satispay o Bancomat. Fonti vicine a Palazzo Chigi, inoltre, fanno sapere che sarà possibile aderire scaricando l'app IO. Per iscriversi è necessario, inoltre, avere la carta d'identità elettronica o lo Spid; inoltre sarà necessario abilitare le carte che si adoperano regolarmente per i pagamenti.

Per spingere l'iniziativa è stato creato appositamente il sito cashlessitalia.it,sul quale è spiegato che «Italia Cashless è un piano messo a punto dal governo per incentivare l'uso di carte di credito, debito e app di pagamento, al fine di modernizzare il Paese e favorire lo sviluppo di un sistema più digitale, veloce, semplice e trasparente»

«Usa le carte, guadagni, vinci e aiuti il Paese» questo lo spot utilizzato per pagare senza contanti. In modo - quindi - più rapido e sicuro: «È previsto un rimborso del 10% usando carte e app. Fino a 300 euro all'anno, cioè fino a 150 euro a semestre con almeno 50 pagamenti. Non vale per gli acquisti online. Il rimborso massimo per singola transazione è di 15 euro».

C'è poi la Lotteria degli scontrini, cioè la lotteria nazionale - gratuita - che prevederà estrazioni su base settimanale, mensile e annuale.. A partire dal 2021, infatti, i maggiorenni residenti in Italia, gli scontrini collegati a transazioni con carte e app, genereranno dei biglietti virtuali che permetteranno di partecipare all'estrazioe. Infine, con il Super Cashback, ogni 6 mesi i primi 100.000 utenti che totalizzeranno il numero più elevato di transazioni, riceveranno 1.500 euro: sarà quindi possibile arrivare fino a 3.000 euro annui.

