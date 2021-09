Batterie al solfuro di litio, più durevoli con zucchero. Il risultato di una ricerca australiana

Più durevole, più leggera e più sostenibile, un'alternativa di batterie a ioni di litio utilizzate per i veicoli elettrici, per l'aviazione e per i sottomarini, semplicemente ottenuta con l'aggiunta di zucchero. Gli studiosi dell'Energy Institute dell'Università Monash di Melbourne e dell'ente nazionale di ricerca Csiro, usando un additivo a base di glucosio nell'elettrodo positivo ha potuto stabilizzare la tecnologia delle batterie al solfuro di litio, creando la base per le batterie di prossima generazione. «In meno di un decennio, questa tecnologia può portare alla produzione di veicoli, fra cui autobus camion elettrici, in grado di percorrere lunghe distanze senza ricaricare le batterie. Potrà anche consentire innovazione in droni per consegne e per agricoltura, in cui il peso leggero è essenziale», scrive su Nature Communications Mainak Majumder, responsabile del progetto al Dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale e direttore associato del Monash Energy Institute. In teoria, le batterie al solfuro di litio possono accumulare da due a cinque volte più energia delle batterie a ioni di litio dello stesso peso.

Il problema è finora che con l'uso gli elettrodi si deteriorano rapidamente e le batterie si guastano. «Vi sono due ragioni - spiega Majumder-. L'elettrodo positivo di zolfo si indebolisce con la netta espansione-contrazione e si rende così inaccessibile al litio. Oppure l'elettrodo negativo di litio rimane contaminato da composti di zolfo». Il team della Monash aveva già dimostrato di poter aprire la struttura dell'elettrodo di zolfo per accomodare l'espansione e renderlo più accessibile al litio. Ora, incorporando zucchero nella struttura reticolata dell'elettrodo, hanno stabilizzato lo zolfo, impedendogli di muoversi e di ricoprire l'elettrodo di litio. Il progetto è supportato da Cleanfuture Energy Australia, sussidiaria della thailandese Enserv Group, che conta di produrre le batterie in Australia, il paese più ricco di litio al mondo. Secondo il direttore generale Mark Gustowski programmano «di produrre le prime batterie al solfuro di litio in Australia, usando litio australiano, entro circa 5 anni».

