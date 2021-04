Tutti lo aspettavano a marzo, ma adesso è ragionevole credere che i nuovi iPad Pro 2021 arrivino sulmercato nei prossimi giorni. Domani alle 19 (ora italiana) si terrà in streaming su apple.com l’evento di presentazione dei nuovi prodotti Apple: non si sa con certezza quali prodotti verranno presentati, ma è probabile che si tratterà delle nuove versioni di iPad Pro. Potrebbe essere l’occasione anche per il lancio di AirTags, un prodotto per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati