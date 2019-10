«Netflix aprirà una sede in Italia» dice Reed Hastings, fondatore e Ceo della piattaforma, rispondendo oggi a Roma alle domande dei giornalisti sui rilievi fiscali avanzati alla società. «Come tutte le imprese internazionali è importante pagare le tasse - ha detto ancora - e per questo apriremo in ufficio che sarà stabile».

