Netflix, arriva il Black Game: controlla la vita delle persone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Controllare la vita di una persona decidendo cosa farà e quanto in là si potrà spingere. Non siamo in un episodio di Black Mirror, ma nella realtà: l'iniziativa, lanciata da Netflix, si chiama The Black Game e arriva sulla scia di Bandersnatch, il film interattivo pubblicato il 28 dicembre scorso sulla piattaforma.Quando? Il 16 gennaio: sarà quello il giorno in cui un protagonista la cui identità non è ancora stata resa nota sarà totalmente alla mercè delle scelte del pubblico. Saranno i followers, infatti, a decidere attraverso le Stories di Instagram come dovrà comportarsi.Un esperimento che sembra provenire da un futuro inquietante in cui i social controlleranno e decideranno le vite di tutti. Come il famigerato episodio di Black Mirror, appunto. L'annuncio è stato accolto da una buona dose di eccitazione da qualcuno, ma anche con molto scetticismo. La sfida, comunque, è lanciata.