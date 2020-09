Mafia: Definitive Edition, il remake del videogame arriva sulle nuove console

Era il 2004 quando sul mercato videoludico delle console fece la sua apparizione "Mafia: The City of Lost Heaven". All'epoca c'erano Xbox e PlayStation 2, che erano ben lontane dal grado di realismo che offrono le console di oggi e che, ancor di più, offriranno le neonate Ps5 e Xbox Series X. Eppure quel titolo (che era già arrivato su pc nel 2002) riuscì a catapultare i giocatori in atmosfere e in scene d'azione che ancora oggi vengono ricordate con grande nostalgia. Un gameplay simile a quello di Grand Theft Auto, in cui è possibile girare liberatmente in metropoli riprodotte nei minimi dettagli, ma con un'ambientazione anni '30, eleganza e stile da vendere. Quel titolo, "Mafia", fece storcere il naso a più di qualcuno, e ancora oggi, incredibilmente, come se ci fosse ancora bisogno di sottolineare la differenza tra fiction e realtà, quelle stesse polemiche si ripropongono ("Mafia City", un videogame per dispositivi mobili, a luglio è addirittura finito in parlamento, citato dal deputato Pd Carmelo Miceli come «subdolo strumento di propaganda mafiosa»).



Era un videogioco impegnativo, "Mafia: The City of Lost Heaven", ma con una trama e una linea narrativa estremamente ben fatta, conflitti a fuoco coinvolgenti, auto divertentissime da guidare e una sontuosa colonna sonora. Un successo che si ripropose con il secondo capitolo, "Mafia II", arrivato su Ps4 e Xbox 360 nel 2010 e infine con il terzo, "Mafia III", nel 2016, ambientati rispettivamente negli anni '40 e negli anni '60.

Oggi, a quasi vent'anni di distanza, quella trilogia arriva sulle console di nuova generazione: il primo capitolo di quella fortunata saga è disponibile in un remake completo, sviluppato da 2K e Hangar 13 per PlayStation 4, Xbox One e PC (dove il titolo è acquistabile su Steam ed Epic Games Store). Il remake, dal titolo "Mafia: Definitive Edition", include una trama aggiornata, cut-scene aggiuntive, nuove sequenze di gameplay e nuove funzioni, oltre a una colonna sonora ri-masterizzata.

L’uscita di "Mafia: Definitive Edition" completa la "Mafia: Trilogy", una collezione che racchiude i tre videogiochi che, insieme, hanno venduto oltre 18 milioni di copie a livello mondiale. E mentre il primo capitolo è stato ricostruito da zero, "Mafia II Definitive Edition" è stato rimasterizzato in ultra Hd. Un'occasione per rendere più vividi i ricordi di chi ha avuto modo di giocarci sulle vecchie piattaforme, e per permettere a chi non l'ha fatto di godersi una delle migliori triologie d'azione mai realizzate. La trilogia è disponibile a un prezzo di 59,99 euro, mentre il solo "Mafia: Definitive Edition" a 39.99 euro.

