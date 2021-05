Motogp, ancora pole position per Fabio Quartararo. Quarto Morbidelli, solo nono Valentino Rossi

Ennesima pole position per Fabio Quartararo, che nelle qualifiche del GP di Francia a Le Mans mette in fila tutti per la terza volta in stagione e per la sedicesima in carriera considerando tutte le classi. Dietro di lui dal secondo spot della griglia partirà il compagno di scuderia Yamaha Maverick Viñales, e subito dopo il ducatista australiano Jack Miller.

L'italiano più veloce in Francia è questa volta Franco Morbidelli che allo spegnimento dei semafori scatterà prima di Johan Zarco sulla Ducati e prima dell'otto volte campione del mondo Marc Marquez su Honda. Benino invece Valentino Rossi, che dopo aver avuto diverse difficoltà durante le libere, ottiene un tutto sommato sufficiente nono posto.