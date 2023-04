Leclerc e Ferrari, futuro incerto per Marko (Red Bull) che svela l'esistenza di una clausola contrattuale...

C'è una clausola, svelata da Helmut Marko della Red Bull, che potrebbe portare al divorzio tra Charles Leclerc e la Ferrari. Lo spiega al tedesco Bild lo stesso consulente del team campione del mondo : "Carlos Sainz sta facendo un buon lavoro.e non avrebbe senso per la Ferrari lasciarlo libero. Per quanto riguarda Charles Leclerc, la situazione è diversa. È comune che il pilota debba conquistare un numero minimo di punti, più o meno poco dopo la pausa estiva, e che se non si raggiunge quell'obiettivo, entrambe le parti sono libere di rescindere il contratto".

Il contratto di Leclerc con la Ferrari

Il contratto di Lelcerc scade alla fine del 2024, ma è chiaro che Leclerc e il suo manager Nicolas Todt, potrebbero anticipare l'uscita da Maranello se le cose non dovessero andare come tutti sperano. Leclerc conta appena 6 punti dopo tre Gran Premi, l'arrivo di Frederic Vasseur e i cambiamenti che il team principal francese porterà saranno fondamentali per convincere Charles a rimanere almeno fino alla conclusione del contratto. Ma Leclerc, che per la Ferrari ha dato tanto e ricevuto poco e si sente pronto per puntare al titolo mondiale, non vuole perdere più tempo. E magari rischiare di finire come Daniel Ricciardo, benché la situazione dell'australiano fosse completamente diversa.





Dunque, cosa potrebbe convincere Leclerc, se dovesse arrivare con pochi punti nel periodo in cui gli sarebbe consentito di esercitare la clausola che gli permetterebbe di lasciare la Ferrari? Sicuramente la Mercedes potrebbe essere un approdo sicuro, ma tutto dipenderà dalla volontà di Lewis Hamilton di proseguire o meno la sua carriera anche nel 2024 e oltre. La Red Bull potrebbe essere una valida opzione per rimpiazzare il non sempre convincente Sergio Perez, ma Christian Horner forse non sarebbe molto felice di avere due galletti in squadra come Max Verstappene e Leclerc.



Insomma, la situazione per il monegasco non è poi così semplice. Leclerc, come detto sopra, deve puntare tutto sulle abilità di Vasseur, ma il processo di ricostruzione potrebbe essere lungo. Leclerc ha iniziato a correre per la Ferrari nel 2019 dopo un anno in Sauber. Con la SF90 ha vinto due gare nel 2019, Spa e Monza, ma che si sono poi rivelate "fasulle" come sappiamo e che portarono la Ferrari, dopo l'indagine FIA, a ridimensionare le prestazioni del motore. Poi il buio nel 2020 e 2021, i tre successi del 2022 a Sakhir, Melbourne e Spielberg, con l'illusione di potersela giocare con la Red Bull. Una illusione appunto.