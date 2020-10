Gp di Germania, la Mercedes sostituisce sei uomini del team positivi. Hamilton: «Sono preoccupato»

Sei membri del team Mercedes di Formula 1 sono stati sostituiti in seguito alla scoperta di casi di Covid-19 nelle sue fila, ha annunciato il team nella prima giornata di prove del Gp dell'Eifel in Germania. «È importante che tutti nel mondo ricordino che il virus è ancora presente, quindi è importante che tutti continuino ad usare mascherine e distanziamento sociale - ha commentasto Lewis Hamilton, che non ha nascosto la sua preoccupazione- Non so dire cosa significa questa situazione per il nostro team, che resta comunque un gruppo fantastico».

Ultimo aggiornamento: 14:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA