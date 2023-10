GP di Losail, diretta: Verstappen leader davanti a PIastri e Alonso, Leclerc quinto. Sainz non è partito

Davanti Verstappen ha portato a 8" il vantaggio su Piastri

23° giro - Russell riesce a sbarazzarsi dell'ostico Gasly e va settimo

Ai box Bottas Stroll Magnussen Lawson, i piloti che si erano fermati al primo giro

Gasly gioca sporco con Russell nella staccata della prima curva e poi lo accompagna anche fuori dal tracciato.

21° giro - Norris in gran recupero passa Stroll per il sesto posto

Bottas e Stroll si ritrovano nelle prime posizioni perché avevano fatto il pit-stop subito al 1° giro quando è entrata la safety-car

Ora tutti hanno fatto il primo cambio gomme e la situazione vede Vertappen primo con 7"5 di vantaggio su Piastri, 11"3 su Alonso, 12"5 su Bottas, 13"8 su Stroll, 15"2 su Norris, 16"4 su Leclerc poi Ocon Gasly Russell Magnussen Lawson Tsunoda Perez Albon Sargeant Zhou Hulkenberg

19° giro - Albon ai box mentre Norris supera Leclerc per il sesto posto

Siamo al limite per effettuare il primo pit-stop obbligatorio per motivi di sicurezza causa altezza dei cordoli che danneggiano le gomme, come già riportato in questi giorni.

Albon è in testa al Gran Premio non avendo ancora fatto il pit-stop

18° giro - Pit stop per Verstappen, passa in testa Albon con la Williams.

Anche Perez cambia le gomme.

17° giro - Leclerc supera Magnussen per la nona posizione, lo stesso fa Norris

Primo tra chi ha cambiato le gomme è Bottas, quinto, seguito da Stroll Piastri Alonso Magnussen Leclerc e Norris, questa la top 10.

Verstappen sempre davanti, secondo è salito ora Albon a 22" dal leader, Perez è terzo davanti a Zhou, tutti piloti che ancora devono cambiare gli pneumatici

15° giro - Russell ai box riparte con le medie

14° giro - Pit stop per Norris, gomme medie per lui. In corsia box anche Hulkenberg e Sargeant

Verstappen rimane in pista davanti a Norris, ora secondo per via dei pit-stop, poi Russell e Hulkenberg. Leclerc è rientrato 15esimo dopo la sosta ed è stato passato da Alonso

13° giro - Ai box Piastri e Leclerc, gomme medie per entrambi

12° giro - Alonso ai box monta un altro treno di gomme medie, ai box anche Gasly, Pirelli medie

11° giro - Verstappen spinge forte al comando con 2"6 su Piastri, Alonso è a 5"2, Leclerc quarto è a 6"4 e precede di 4" Norris. Sesto è Gasly poi Hulkenberg Albon Russell già nono e Sargeant

Penalità di 10" per Hulkenberg che sullo schieramento di partenza si è posizionato male. Il tedesco è brillante ottavo

Russell inizia la sua rimonta da 18esimo e ultimo è 13esimo

5° giro - La gara riprende, Verstappen va via bene su Piastri Alonso e Leclerc.

Con la safety-car in pista rientrano ai box Bottas Magnussen Stroll Lawson per montare gomme medie a parte Lawson che va con le dure

In pista c'è la safety-car, Verstappen precede Piastri Alonso Leclerc Ocon Norris Gasly Tsunoda Bottas Hulkenberg Albon Sargeant Stroll Magnussen Lawson Perez Russell

Russell è rientrato ai box ed è ripartito dopo aver controllato la sua monoposto

Il replay mostra come Hamilton, all'esterno della prima curva di Verstappen e Russell, ha chiuso troppo la linea venendo così colpito dal compagno di squadra nella ruota posteriore destra. Hamilton era partito con le gomme soft e per questo motivo era così rapido, Russell ha le medie.

Parte bene Verstappen che viene affiancato da Russell. Hamilton dalla seconda fila scatta al meglio e affianca Russell, ma alla prima curva le due Mercedes si toccano. Hamilton vola fuori pista, Russell ha la macchina danneggiata

Saranno obbligatorie tre soste per i cambi pneumatici causa rischio forature per via dei cordoli alti

Clamoroso a Losail, la Ferrari di Carlos Sainz non parte per un problema di perdita carburante