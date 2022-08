Repubblica Ceca, Ferrari da Formula 1 appare in autostrada: caccia al misterioso pilota

La Formula 1 è tornata in Repubblica Ceca, ma non per il gran premio. Una Ferrari da pista è stata immortalata suul'autostrada D4 che da Praga porta fino in Germania. La polizia ceca dopo le segnalazioni ha poi chiesto aiuto per rintracciare l'autista, non riconoscibile a causa del casco integrale.

Il modello

L'auto da corsa sembrava essere una Ferrari F2004, quella guidata da Michael Schumacher durante la stagione 2004 del Gran Premio. Riportava anche il numero 7 sulla scocca estrena, forse un tributo ai sette titoli mondiali di Schumi: l'ultimo ottenuto proprio nel 2004 alla guida della F2004. Inutile dire che le auto di Formula 1 e altre auto da corsa non sono omologate per la circolazione su strada. Queste macchine specializzate non soddisfano gli standard per la circolazione oridnaria e possono essere guidate solo su piste e circuiti chiusi.

Just a GP2 car in Ferrari colours cruising up a highway in the Czech Republic. 😳 Police have not been able to identify the illegal joyrider and are looking for him for questioning. #F1

pic.twitter.com/D5GZLzU32b — F1 Images (@F1_Images) August 14, 2022

Nel 2019, la stessa auto era stata avvistata mentre percorreva lo stesso tratto di autostrada, il che aveva già portato a un'indagine. Gli agenti sono riusciti a rintracciare il proprietario della Ferrari, ma il sospettato, 45 anni, ha negato di essere al volante in quel momento. La polizia non ha potuto provare fosse lui al volante poiché il misterioso pilota indossava un casco da corsa che impediva la visione del volto, quindi non sono state mosse accuse contro il sospetto.

