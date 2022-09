La Formula 1 ancora su Sky fino al 2027. In Tv share da record nei Gp di Monza e dell'Arabia Saudita

È stato annuniato oggi un nuovo rinnovo pluriennale della partnership tra Formula 1 e Sky che in Italia si consolida come official broadcaster fino al 2027. Tutti i fine settimana di gara saranno trasmessi in esclusiva, dalle prove libere al Gran Premio, su Sky Sport F1 anche in 4K e in streaming su NOW, con una selezione di GP anche in diretta su TV8. Sky Sport F1 continuerà a essere il canale dedicato alla F1 in ciascuno dei Paesi in cui Sky è presente con un racconto di altissimo livello. Nell'ambito dell' accordo, anche la Formula 2, la Formula 3 e la Porsche Super Cup continueranno a essere trasmesse su Sky Sport. "La Formula 1 ha registrato una crescita enorme negli ultimi anni e non posso pensare a un partner migliore per continuare a raggiungere i nostri fan con una copertura dedicata, esperta e approfondita" ha commentato Stefano Domenicali, Presidente e Amministratore Delegato di Formula 1. Grazie a questa partnership, Sky a livello di gruppo contribuisce anche alla diffusione dello sport verso un nuovo pubblico che, rispetto alle stagioni precedenti, registra più donne e più giovani con una crescita del 20% di audience media rispetto alla stagione 2021. Il Gran Premio dell’Arabia Saudita dello scorso marzo è stato il GP più visto nella storia della pay tv italiana, con 1 milione 937 mila spettatori medi, mentre il GP di Monza di settembre trasmesso in chiaro su TV8 è stato visto da 4 milioni 781 mila spettatori medi con il 39,9% di share. "Da quando Sky è entrata a far parte del nostro mondo, la portata e la qualità dei suoi contenuti sono aumentate continuamente" aggiunge Ian Holmes, Direttore dei Diritti Media e della Creazione di Contenuti della Formula 1.