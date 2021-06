Milan, è il Giroud day: chiusura attesa per oggi. Passi avanti per Adli

Giroud-Milan, ci siamo. Oggi, infatti, è in programma un incontro decisivo tra l'entorauge dell'attaccante francese e il Milan per chiudere l'affare e permettere così ai rossoneri di annunciare il secondo colpo, dopo Maignan. Come raccontato su queste pagine, il goleador transalpino ha detto sì ad un biennale sui 3,5 milioni di euro a stagione.

APPROFONDIMENTI LO SCENARIO Roma, Mourinho mette Gollini in porta. L'Europeo rivaluta Olsen CALCIO De Paul ad un passo dall'Atletico Madrid: c'è... CALCIOMERCATO Roma, i tifosi chiamano Florenzi ma lui si allontana: il Psg tratta... CALCIOMERCATO Atalanta-Demiral: due gli ostacoli. E lo United insiste per Romero CALCIO Lazio, Sarri sceglie Jovetic. Prandelli: "Può fare tutto...

E ora aspetta solo il via libera del Chelsea per diventare rossonero. Insomma, per la firma, è una questione di dettagli. Non solo Giroud: passi avanti anche per Adli, laterale del Tolosa classe 2000. Il ds Massara ha presentato un'offerta sui 5 milioni di euro che, di fatto, si avvicina molto alle richieste del club della Ligue1.

De Paul ad un passo dall'Atletico Madrid: c'è l'accordo tra club

Roma, i tifosi chiamano Florenzi ma lui si allontana: il Psg tratta l’acquisto