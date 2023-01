Zlatan, stasera in tv (per la prima volta in chiaro) su Tv8 il film su Ibrahimovic: trama e cast del biopic

La nascita di una leggenda... Zlatan, il biopic su Zlatan Ibrahimovic (40 anni), stasera in tv, in prima visione.

Zlatan, il biopic tratto dall'autobiografia “Io, Ibra”, scritta da David Lagercrantz con Zlatan Ibrahimović, che racconta l'ascesa del campione svedese, concentrandosi sulla sua infanzia e adolescenza, fino alla sua affermazione in campo internazionale, arriva per la prima volta in chiaro, su TV8, lunedì 16 gennaio, alle ore 21.30.

Zlatan, il biopic su Ibra per la prima volta in chiaro

Con la regia di Jens Sjogren, Zlatan è la storia di crescita e trasformazione di un uomo che è partito dai sobborghi di Malmö fino ad arrivare al successo. Il calcio è stato la liberazione di Zlatan Ibrahimovic (nato il 3 ottobre del 1981) da un ambiente difficile: il suo notevole talento e la fiducia in se stesso lo hanno catapultato contro ogni probabilità ai vertici del calcio internazionale, portandolo a giocare in squadre come Ajax, Juventus, Inter, Milan, Barcellona, Paris Saint Germain, Manchester United e LA Galaxy. Con la regia di Jens Sjögren, protagonisti sono Granit Rushit e Dominic Andersson Bajraktari, che interpretano Ibrahimović da adulto e da bambino, Cedomir Glisovic e Merima Dizdarević, rispettivamente il padre e la madre del campione, Emmanuele Aita nel ruolo di Mino Raiola e Duccio Camerini nei panni di Luciano Moggi.

La storia

Ma la biopic su Ibra si sofferma soprattutto sulla sua vita privata, in particolare a quella antecedente alla sua fama. Zlatan, figlio di immigrati jugoslavi, ha vissuto in un sobborgo di Malmö, in Svezia, e ha avuto un’infanzia difficile, segnata dal divorzio dei genitori e dalla povertà. Finito talvolta nei guai a causa di risse, furti e atti di bullismo, lo svedese è cresciuto e il calcio è stato il suo atto di liberazione, nonché lo strumento di trasformazione che gli ha permesso di avere una rivincita dalla sua infanzia.

Quello di Zlatan è un percorso di formazione, tanto come calciatore, tanto come uomo che in ultimo si fonde e confonde col personaggio. Perché Zlatan ormai spesso sovrappone il calcio e lo show. Trasformando la sua storia personale anche per questo, non a caso, in una grande storia per il cinema.

Il cast

Passando al cast: Ibrahimovic è interpretato da attori diversi in relazione alle diverse fasi della sua vita. La sua versione da bambino è interpretata da Dominic Bajraktari Andersson, mentre Zlatan ventenne è Granit Rushiti.

Nel film anche Cedomir Glisovic, Merima Dizdarevic, Emmanuele Aita, Duccio Camerini, David S. Lindgren, Didrick Gillstedt

Zlatan di Jens Sjögren va in onda stasera in tv per la prima volta in chiaro alle 21.30 su Tv8