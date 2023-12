Yildiz, chi è il talento della Juve in gol a Frosinone: ecco il turco che si è tagliato i capelli per volere di Allegri

Kenan Yildiz, in gol contro il Frosinone. Chi è? Oggi - 23 dicembre - prima da titolare con la Juventus.

C'è una data nel destino di Yildiz: il 1° ottobre 2022. Si gioca il derby Primavera tra Torino e Juventus. Yildiz parte dalla panchina, i bianconeri sono sotto 3-1 e a mezz'ora dalla fine Paolo Montero manda in campo il giovane turco. Qui cambia la partita: da 3-1 a 3-4 con una doppietta proprio di Yildiz. «È uno da Juventus» aveva detto lo stesso Monter. Allegri lo aggrega nello scorso campionato ai più grandi, ma Yildiz continua a giocare tra Primavera e Next Gen in Serie C.

Allegri e il "caso" capelli dopo l'esordio

Per Yildiz l'esordio in Serie A è arrivato lo scorso 20 agosto, contro l'Udinese, entrando a cinque minuti dalla fine al posto di Vlahovic. Allegri lo elogia, ma non prima di una tiratina d'orecchie: «Deve tagliarsi i capelli, se li è toccati cento volte». Yildiz il giorno dopo, all'allenamento, si presenta con un nuovo taglio corto. Tanto che, ancora oggi, gli amici lo prendono in giro: «Sai cosa mi è piaciuto del tuo esordio? I capelli...». Yildiz è nato in Germania, ma è di origini turche. Due opzioni per la nazionale, ma una chiara volontà: vestire la maglia della Turchia, con cui aveva già giocato in Under 21 e Under 17. Così Vincenzo Montella ha colto la palla al balzo, convocandolo per la prima volta a ottobre 2023. Prima il debutto con la Croazia, poi il gol contro la "sua" Germania il 18 novembre. Con la Juve ha il contratto fino al 2027.