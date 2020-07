Var da record a Napoli: annullati quattro gol per fuorigioco al Sassuolo

Serata da record per il Var a Napoli. Il Video Assistant Referee, il barese Luigi Nasca (Var Pro) interviene per quattro volte, facendo annullare per fuorigioco all'arbitro Aureliano, altrettanti gol segnati dal Sassuolo. Mai, da quando è stato introdotto il mezzo elettronico, erano stati annullati (ad una stessa squadra) tante reti per lo stesso motivo nella stessa gara.

Al di là delle statistiche, il Var anche ieri ha confermato che il suo utilizzo rasenta la perfezione nelle situazioni di fuorigioco, anche in situazioni al limite come quella di Napoli-Sassuolo. Ultimo aggiornamento: 26 July, 00:19

