Tottenham-Roma 0-1: gol di testa di Ibanez, assist di Dybala da calcio d'angolo

Amichevole di lusso per la Roma che in Israele, ad Haifa, sfida il Tottenham in una sfida che vale l'I-Tech Cup allo stadio Sammy Ofer. Mourinho sfida il rivale Antonio Conte nel penultimo test prima del via della Serie A il 14 agosto contro la Salernitana. L'ultima amichevole il 7 agosto all'Olimpico contro lo Shakhtar Donetsk. Lo Special One lancia dal primo minuto tutti e quattro i tenori: Pellegrini (a centrocampo con Cristante), Dybala, Zaniolo e Abraham.

Tottenham-Roma, la diretta

37' - Gol di Kane annullato: l'assist di Kulusevski nasce da una posizione di fuorigioco.

29' - Gol di Ibanez, Roma in vantaggio: corner battuto da Dybala, svetta il brasiliano che trova l'angolino e fa 1-0.

24' - Destro di Son che finisce alto sopra la traversa. Poi cooling break

22' - Trovato Doherty da solo alle spalle della difesa, ma in posizione irregolare

8' - Punizione guadagnata da Dybala, calcia Pellegrini dalla distanza: la palla non si abbassa e finisce alta.

4' - La Roma chiede un rigore per un contatto dubbio su Zaniolo. Per l'arbitro non c'è niente, Nicolò protesta.

1' - Pronti-via e la Roma sfiora subito il vantaggio con Dybala: discesa di Zalewski sulla sinistra, cross arrestrato dove la Joya calcia male col sinistro. Sul tiro si fionda Abraham che in acrobazia non trova la porta, poi ci prova ancora Dybala in mischia. Ma è solo calcio d'angolo

Roma, in Israele Pinto prova a chiudere con il Psg per Wijnaldum

Le formazioni ufficiali

TOTTENHAM (3-4-3): Lloris; Doherty, Romero, Dier; Sanchez, Perisic, Hojbjerg, Bissouma; Kuusevski, Kane, Son. A disp.: Forster, Austin, Spence, Royal, Davies, Lenglet, Sessegnon, White, Sarr, Bentancur, Lucas, Bryan, Richarlison. All. Conte

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Dybala; Abraham. A disp.: Svilar, Boer, Kumbulla, Viña, Spinazzola, Celik, Matic, Felix, Bove, El Shaarawy. All. Mourinho