Torino vs Empoli 1-1, magia di Destro in rovesciata ma Lukic nel finale salva i granata

La zampata di Lukic risponde alla prodezza di Destro che spacca la partita con una rovesciata implacabile, su cross di Ebuehi. Finisce 1-1 al Grande Torino, i granata evitano la quarta sconfitta consecutiva e tornano a muovere la classifica, prima il vantaggio dell’Empoli poi all’ultimo minuto arriva la doccia fredda, il pareggio di Lukic grazie a un rimpallo di Luperto, in area toscana.

Destro ritrova la gioia del gol dopo 8 mesi a secco, ma a 8 punti la classifica di Zanetti è ancora complicata. Il Toro rischia grosso in avvio, quando Fourneau sventola un rosso diretto in faccia a Sanabria, dopo un con contrasto al 12’ con Cambiaghi. Espulsione eccessiva a caldo, ma corretta dal VAR, l’arbitro torna sui suoi passi, cancella il rosso in favore del giallo.

Prima dell’episodio granata vicini al vantaggio prima Lazaro poi con Vlasic, con un diagonale che sfiora la rete. Vicario ancora protagonista su Vlasic, dopo aver sbagliato il rinvio, poi Fourneau annulla il gol del vantaggio di Miranchuk, su assist di Ola Aina in area: Sanabria era al di là delle linea dei difensori. Nulla di fatto ma Toro costantemente in proiezione offensiva, diverse le occasioni per i granata che sul finire del primo tempo si vedono annullare anche un secondo gol, di Sanabria, in netto fuorigioco. L’Empoli fatica a rilanciare l’azione e si trova quasi sempre schiacciata nella sua metà campo, il Toro invece costruisce ma non trova l’affondo decisivo, ai punti stravince il primo tempo.

Le ultime 3 sconfitte consecutive hanno ridimensionato l’avvio di stagione spettacolare di Juric, e nel prossimo turno c’è il derby contro la Juventus in crisi. Lo 0-0 all’intervallo sta stretto ai granata che nella ripresa però subiscono il colpo da campione di Destro per il vantaggio dell’Empoli. Raddoppio negato proprio a Destro pochi minuti più tardi per fuorigioco, ci prova Sanabria poi si accende una mischia e Fournea riesce a riportare l’ordine con due gialli per Pellegri e Marin. Il Toro carica a testa bassa, e su un’azione confusa ma caparbia ottiene un pareggio d’oro, adesso il derby per superare la Juve in classifica.