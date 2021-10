Superpoker della Ternana al Vicenza: doppiette di Donnarumma e Partipilo

TERNI - La Ternana firma il superpoker. Lo fa segnando cinque reti al Vicenza, centrando la seconda vittoria consecutiva. Il successo arriva dopo una prestazione positiva condizionata favorevolmente dall'accoppiata Donnarumma-Partipilo in fase realizzativa.

E pensare che il primo brivido della partita arriva con Ranocchia, il migliore dei suoi che coglie il palo. I rossoverdi si scuotono e passano in vantaggio con Palumbo che capitalizza un assist di Partipilo. Lo stesso attaccante è lesto più tardi a respingere in rete un traversone di Martella.

Nel secondo tempo l'allenatore del Vicenza cambia modulo ma la Ternana giganteggia servendo il tris con Donnarumma. Sull'azione i biancorossi protestano per una presunto fallo di Proietti su Brosco. L'arbitro aspetta e convalida con l'ex Giacomelli che si fa espellere per proteste. I ragazzi di Lucarelli giocano col sorriso andando in gol ancora una volta con Partipilo e Donnarumma, sempre di testa.

TERNANA-VICENZA 5-0

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Ghiringhelli, Sorensen (1’ st Boben), Capuano, Martella; Proietti (17’ st Agazzi), Palumbo; Partipilo (30’ st Salzano), Falletti (26’ st Pettinari), Furlan (17’ st Capone); Donnarumma. All. Lucarelli. A disp. Krapikas, Kontek, Mazzocchi, Paghera, Peralta, Diakitè

VICENZA (3-4-1-2): Grandi; Brosco, Pasini, Cappelletti (37’ pt Bruscagin); Di Pardo, Taugourdeau (1’ st Zonta), Ranocchia, Crecco; Proia (1’ st Giacomelli); Meggiorini (30’ st Longo), Dalmonte (30’ st Calderoni). All. Brocchi. A disp. Pizzignacco, Confente, Padella, Ierardi, Pontisso, Mancini, Sandon

ARBITRO: Volpi di Arezzo

RETI: pt 30’ Palumbo, 40’ Partipilo; st 11’ Donnarumma, 21’ Partipilo, 28’ Donnarumma

NOTE: spettatori 3.723 (219 da Vicenza) per un incasso di euro 48.632,00. Espulso 14’ st Giacomelli per proteste. Ammoniti Sorensen, Proia, Ranocchia, Partipilo, Zonta, Martella, Brosco per gioco falloso, Crecco per proteste. Angoli 2-2. Recupero tempo pt 3’, st 0