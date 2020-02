Spal-Sassuolo 1-0, la Diretta vantaggio di Bonifazi

Ultimo aggiornamento: 12:56

Spal e Sassuolo scendono in campo alle 12.30 per la 23esima giornata di Serie A. Situazione critica per i ferraresi, reduci dalla disfatta dell'olimpico al cospetto della Lazio, 5-1 il finale, e ultimi in classifica con 15 punti insieme al Brescia, a 5 di ritardo dal quartultimo posto al momento occupato dal Lecce; neroverdi invece ancora in festa dopo lo spettacolare 4-2 della scorsa giornata ai danni della Roma, che ha consentito loro di salire a quota 26 punti, 13esimo posto in classifica.La Spal non va a segno con i 3 punti da 6 gare in campionato, durante le quali ha collezionato 2 pareggi e ben 4 sconfitte, con 3 soli gol segnati e ben 9 subiti. Il Sassuolo ha vinto in trasferta solo 2 volte in stagione, alla 9^ di campionato sul campo del Verona e poi nel recupero della 7^ a Brescia.LE FORMAZIONI(3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Bonifazi; Strefezza, Dabo, Missiroli, Castro, Reca; Di Francesco, Petagna. All. Semplici(4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Traorè, Boga; Caputo. All. De Zerbi