Champions League, Shaktar Donetsk-Inter in diretta alle 18.45 LIVE: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming

Sono le due frustrate della prima giornata di Champions League nel Gruppo D, Shaktar e Inter, che nei rispettivi esordi hanno perso e lasciato già punti importanti in chiave ottavi di finale. E si giocano già tantissimo, forse tutto, sin da oggi, in uno scontro che negli ultimi 13 mesi si è visto ben tre volte, con uno score che recita una vittoria nerazzura (quella per 5-0 nella semifinale della Covid Europa League dell'agosto 2020) e due pareggi a reti bianche nei gironi della scorsa Champions.

In particolare, quello all'ultima giornata, che per l'Inter sancì una clamorosa uscita dalle coppe europee, mentre agli ucraini valse di nuovo la retrocessione (di nuovo) nella seconda competizione europea per club. Ma oggi non è tempo di guardare al passato, perché tante cose sono cambiate da allora, e soprattutto le panchine, oggi non più occupate da Antonio Conte e Luis Castro ma da Simone Inzaghi e Roberto De Zerbi, che si conoscono molto bene e che in carriera si sono già incrociati diverse volte. Il match andrà in scena alle 18.45 allo Stadio Olimpico di Kiev, e sarà diretta dal fischietto romeno Istvan Kovacs. Ecco le probabili formazioni.

Shakhtar Donetsk-Inter, le probabili formazioni

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodo, Marlon, Matvienko, Ismaily; Maycon, Marcos Antonio; Tete, Alan Patrick, Pedrinho; Traore. All. Roberto De Zerbi

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Simone Inzaghi

Dove vederla in tv e diretta streaming

La gara delle 18:45 dello stadio Olimpico di Donetsk tra Shakhtar e Inter sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport ai canali 201 e 252 del satellite e 472 e 482 del digitale terrestre. Per quanto riguarda, invece, lo streaming: la seconda uscita degli uomini di Inzaghi in Champions League sarà disponibile su SkyGo, Mediaset Infinity e NowTv.