Serie A, niente più maglie verdi dalla stagione 2022/23

Niente più verde in campo, certo se si esclude quello del rettangolo. La Serie A ha deciso: nel nuovo regolamento, pubblicato sul sito ufficiale nella giornata di ieri, si legge infatti un curioso divieto relativo alle divise di gioco. All'articolo 2, quello riguardante i "colori", viene specificato il divieto a utilizzare divise verdi a partire dalla prossima stagione, in ossequio alla chiarezza televisiva: «Dalla stagione 2022/23 è vietato l'utilizzo di divise da gioco di colore verde per i calciatori di movimento». Un divieto particolarmente curioso se si pensa che in Serie A, ma non solo, ci sono squadre che hanno il verde come colore sociale: basti pensare al Sassuolo o all'Avellino.

