Inter-Salernitana, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Inter e Salernitana di sfidano nel lunch match della decima giornata di Serie A. A San Siro i nerazzurri arrivano lanciati dai positivi risultati in Champions e cercano la seconda vittoria consecutiva in campionato. La Salernitana, già a quota 10 punti in classifica, è al terzo confronto con una big: già in archivio Roma (sconfitta per 0-1) e Juventus (1-1). I nerazzurri mancano il pareggio da 18 incontri, si tratta della striscia più lunga senza segni X dall'inizio degli anni '50 (quando arrivarono a 19); nello scorso campionato le partite tra le due compagini finirono entrambe con lo stesso risultato: un 5-0 in favore dei nerazzurri con Lautaro protagonista (quattro gol in totale), ad oggi invece è costretto a fare i conti con una crisi da gol, non segnando da cinque partite. Inzaghi recupera Correa che partirà dalla panchina. Ancora fuori Lukaku. Nuova occasione in regia per Asllani. Nella Salernitana non ci sarà Radovanovic per squalifica, out anche Fazio. Dia farà coppia con Piatek.

Le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro.

Salernitana (3-5-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Candreva, Coulibaly, Kastanos, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Piatek.

Dove vedere Inter-Salernitana in tv e streaming

Il calcio d'inizio è fissato alle 12.30; la partita sarà trasmessa in diretta streaming da Dazn, visibile per i suoi utenti sulle smart tv di ultima generazione compatibili con l'app, e, sempre grazie a quest'ultima, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o simili. Il match sarà visibile anche su Sky sui canali Sky Sport Calcio (numero 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). La diretta testuale sul sito del Messaggero.