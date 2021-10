Diretta Sassuolo-Inter, le probabili formazioni: Dzeko-Lautaro in avanti per i nerazzurri, Dionisi con Raspadori

Dopo due pareggi consecutivi, uno contro l'Atalanta in campionato e uno (ben più pesante) contro lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi in Champions League, l'Inter ha bisogno di una vittoria per continuare a sognare in grande. La squadra di Simone Inzaghi, terza in classifica in Serie A, alle spalle del Napoli e dei cugini del Milan, è attesa prima della sosta per le Nazionali al Mapei Stadium. Contro il Sassuolo, i nerazzurri non potranno sbagliare, ma la gara sarà tutto fuorché in discesa, anche perché gli undici di Alessio Dionisi, che vengono da una passata stagione piuttosto brillante, quest'anno stanno stentando un po' a trovare la quadratura del cerchio e nel posticipo di sabato sera potrebbero trovare nuovi stimoli per rilanciarsi e far contenti i propri tifosi.

APPROFONDIMENTI SERIE A Inter, dimenticare Champions e bilancio in rosso. Inzaghi:... SERIE A Diretta Torino-Juventus, le probabili formazioni: chance dal 1'... SERIE A Milan contro l'Atalanta senza Ibra. Pioli: «Vorrei... VERSO BOLOGNA Lazio: Immobile dà forfait, a forte rischio anche la Nazionale SERIE A Sassuolo-Inter: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e...

SEGUI QUI LA DIRETTA

Sassuolo-Inter, le probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): 47 Consigli; 17 Muldur, 21 Chiriches, 31 Ferrari, 6 Rogerio; 8 Maxime Lopez, 16 Frattesi; 25 Berardi, 10 Djuricic, 7 Boga; 18 Raspadori. All. Alessio Dionisi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez. All. Simone Inzaghi