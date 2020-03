Sassuolo-Brescia 0-0 La Diretta le formazioni ufficiali

Ultimo aggiornamento: 18:32

Sassuolo e Brescia si affrontano oggi al Mapei stadium per la 26esima giornata di serie A. I neroverdi hanno saltato il match di Bergamo della scorsa settimana, rinviato a causa dell'emergenza sanitaria dovuta ai casi di coronavirus, e ripartono dai loro 29 punti alla caccia di un posto nella prima metà della graduatoria; aria da ultima chiamata per il Brescia, uscito sconfitto dal match casalingo col Napoli ed oramai distante parecchi punti dalla quartultima posizione.Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Rogerio; Bourabia, Djuricic, Locatelli; Berardi, Caputo, Boga.Joronen; Sabelli, Chancellor, Papetti, Martella; Bisoli, Dessena, Bjarnason; Zmrhal; Balotelli, AyéAndamento schizofrenico per il Sassuolo nelle ultime 4 gare giocate in casa: 2 sconfitte, contro Napoli e Parma, inframmezzate dalle vittorie su Torino e Roma; Brescia quasi alla disperazione: i lombardi non vincono da 10 partite e sono usciti sconfitti in 4 delle ultime 5 occasioni in cui sono scesi in campo: a questi ritmi la salvezza diventa utopia...