Sanremo 2024, Jannik Sinner e Francesco Totti super ospiti? Ecco quello che sappiamo

Tutto pronto (o quasi) all’inizio della 74esima edizione del Festival di Sanremo, perché a scombinare i piani di Amadeus restano due incognite: Jannik Sinner e Francesco Totti.

Il conduttore ha nuovamente invitato il giovane favoloso del tennis mondiale, ieri entrato nella storia come primo italiano a vincere gli Australian Open, a salire sul palco dell’Ariston come super ospite tramite Instagram: «Non devi cantare, non devi ballare, devi solo prenderti la standing ovation di tutto il teatro Ariston.

Vieni quando vuoi». Un invito insolito perché pubblico, ma rinnova il corteggiamento nei confronti del tennista partito qualche mese fa. Già dopo la vittoria della Coppa Davis girava la voce su una sua possibile partecipazione a Sanremo 2024. E per Amadeus è innegabile che sarebbe un bel colpaccio ospitare il personaggio del momento nell’evento televisivo dell’anno.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera l’atleta aveva già dato una mezza risposta: «Conoscendomi non ci andrei. Canto malissimo, ballo peggio: sono negato. Devo giocare a tennis, io». Ma chissà se Amadeus con questo nuovo appello riuscirà a convincerlo.

Le trattative per Totti

Sono già in corso invece le trattative per riportare Francesco Totti sul palco di Sanremo dopo la sua partecipazione nel 2017 (ai tempi conduceva Carlo Conti e Maria De Filippi). L’ex capitano della Roma arriverebbe come super ospite della kermesse canora qualche giorno dopo l’uscita del libro dell’ex moglie Ilary Blasi dal titolo “Che stupida. La mia verità” (nelle librerie da domani).

Niente di ufficiale ancora, ma se fosse confermato come super ospite è chiaro che non sarà il calcio l’argomento principale, anche perché si tratta della sua prima partecipazione televisiva dal divorzio (fatta eccezione per una puntata di Viva Rai2) e dall’uscita del documentario Netflix “Unica” dove Blasi ha raccontato le vicissitudini familiari dal suo punto di vista.