Nuovo terremoto in casa Samp, si dimette il presidente Marco Lanna

La Sampdoria davvero non conosce pace. Ogni giorno, per l’azionista di riferimento Matteo Manfredi, ci sono grattacapi. La squadra allenata da Andrea Pirlo procede la sua navigazione incerta in un campionato di Serie B segnato da continui infortuni e da una classifica oscillante tra il sogno playoff o l’ansia playout. Le vicissitudini societarie, passate, presenti e future, occupano il centro della scena. Da un lato c’è l’ex proprietario Massimo Ferrero chiede a Manfredi di sedersi a un tavolo per trovare un accordo lontano dai tribunali e chiudere i contenziosi. Dall’altro il caso Lanna.

Le dimissioni di Lanna

Oggi la lettera di dimissioni di Marco Lanna, presidente in carica e membro del CDA dal 27 dicembre 2021. L’ex giocatore, diventato dirigente, è colui che ha tenuto salda la barra del timone nel momento più buio degli oltre 77 anni di storia del club. Figura chiave nella gestione del passaggio di proprietà, Lanna ha dialogato e rassicurato più volte i tifosi, preoccupati dalla possibilità (tutt’altro che remota tra il 2022 e metà 2023) di vedere sparire la Sampdoria dai tornei professionistici. Da tempo, l’ormai ex presidente, unico genovese in forza alla squadra scudettata nella stagione 1990/1991, attendeva di conoscere la sua nuova posizione all’interno del club. Questa scelta di rottura sarebbe da ricondurre proprio a delle incomprensioni, in particolare al minor coinvolgimento registrato negli ultimi mesi nei momenti di vita ufficiale del club.



La nuova proprietà ha teso subito alla mano a Lanna, «persona dai grandi valori e portatore primo del nostro senso di appartenenza». Figura a cui vengono riconosciute doti di “serietà ed equilibrio”. Non sembra però esserci stupore per la presentazione delle dimissioni. «La sua decisione era già da tempo al vaglio e nella programmazione della ristrutturazione aziendale non mancheranno certamente le opportunità per riavvicinarsi e costruire un nuovo percorso comune nel contesto di un rapporto che non si esaurisce certo oggi».

Il riconoscimento più bello all’operato di Lanna arriva dai tifosi, per bocca di un comunicato della Federclubs. «Nel periodo più buio della Sampdoria ti sei rimboccato le maniche a sua difesa, rischiando personalmente. Hai lavorato per riallacciare i rapporti con la tifoseria, consentendo alla Sampdoria di sopravvivere e a chi operava per il suo bene di proseguire con più serenità. Hai lottato affinché la Sampdoria non fallisse, facendo spesso scudo a tutti per responsabilità non tue».