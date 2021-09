Live Salernitana-Verona 1-2 doppio Kalinic, accorcia Gondo

Due mentalità non molto distanti, obiettivo comune, punti pesanti in palio. Salernitana-Verona è (già) spareggio salvezza da non fallire per il cavalluccio marino. Magari unendo l'atteggiamento castorizzato all'effetto Ribéry. L'idea è di stare compatti, tenere e provare a pungere, per poi giocarsi la qualità nel secondo tempo con gli avversari un pizzico più stanchi resta valida in subordine. Le certezze si chiamano Coulibaly.

La partita in diretta

Salernitana (3-4-1-2): Belec, Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, Coulibaly M., Coulibaly L., Ranieri; Ribery; Simy, Gondo

Verona (3-5-2): Montipò, Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Ilic, Hongla, Barak, Lazovic; Caprari, Kalinic