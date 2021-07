Accerchiato sull’A1. Se entro sabato alle 20 Lotito non correggerà tutti i “vizi” della bozza di trust presentata al fotofinish venerdì scorso, la Salernitana sarà fuori dal prossimo campionato. Il Benevento salirebbe in pole per il ripescaggio, ma ci sono pure altri ricorsi già presentati lunedì pomeriggio. Dopo tre giorni di analisi, la Figc respinge la documentazione con una lettera all’ora di pranzo a San Pietro e Paolo. Rovinata la festa...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati